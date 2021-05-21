Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Дэвис отреагировал на критическое высказывание Стива Керра о «Лейкерс»

Энтони Дэвис отреагировал на критическое высказывание Стива Керра о «Лейкерс»
Арина Ершова
Комментарии

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал высказывание тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра, сделанное во время матча команд в плей-ин.

«Они полны сомнений, а мы полны веры», — сказал Керр своим игрокам после первой четверти.

Цитата была опубликована на странице NBA on ESPN в «Инстаграме». Дэвис оставил в комментариях много смеющихся эмодзи.

Фото: https://twitter.com/pickuphoop

Матч завершился победой «Лейкерс» со счётом 103:100. Дэвис стал лидером по результативности в составе команды, оформив дабл-дабл из 25 очков, 12 подборов и двух передач. Феноменальную игру продемонстрировал и Леброн Джеймс, на счету которого трипл-дабл из 22 очков, 11 подборов и 10 передач.

В плей-офф «Лейкерс» встретятся с «Финикс Санз».

Новость по теме
Стив Керр отреагировал на поражение от «Лейкерс» в плей-ин НБА
Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021