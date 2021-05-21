Энтони Дэвис отреагировал на критическое высказывание Стива Керра о «Лейкерс»

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал высказывание тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра, сделанное во время матча команд в плей-ин.
«Они полны сомнений, а мы полны веры», — сказал Керр своим игрокам после первой четверти.
Цитата была опубликована на странице NBA on ESPN в «Инстаграме». Дэвис оставил в комментариях много смеющихся эмодзи.
Фото: https://twitter.com/pickuphoop
Матч завершился победой «Лейкерс» со счётом 103:100. Дэвис стал лидером по результативности в составе команды, оформив дабл-дабл из 25 очков, 12 подборов и двух передач. Феноменальную игру продемонстрировал и Леброн Джеймс, на счету которого трипл-дабл из 22 очков, 11 подборов и 10 передач.
В плей-офф «Лейкерс» встретятся с «Финикс Санз».
- 21 мая 2021
-
15:39
-
14:56
-
13:50
-
13:20
-
13:12
-
12:00
-
11:58
-
10:52
-
09:55
-
07:28
-
06:11
-
00:21
- 20 мая 2021
-
23:58
-
22:23
-
21:59
-
20:59
-
20:57
-
19:31
-
18:46
-
18:08
-
15:59
-
15:29
-
14:51
-
12:48
-
12:38
-
12:08
-
11:31
-
10:37
-
09:25
-
09:13
-
09:00
-
08:08
-
07:50
-
03:15
-
00:22