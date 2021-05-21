Чарльз Баркли назвал условие превосходства Леброна над Джорданом в гонке величайших

Член Зала славы НБА, известный в прошлом баскетболист, а ныне обозреватель и эксперт Чарльз Баркли назвал условие, при котором форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс превзойдёт Майкла Джордана в гонке величайших.

«Если Леброн с командой пройдёт «Финикс», затем справится с соперником по второму раунду, пройдет «Юту» или «Клипперс» и выйдет в финал, а там превзойдёт «Бруклин», то нам предстоит серьёзный разговор о том, кто же является величайшим игроком», — приводит слова Баркли Essentially Sports.

В матче «Лейкерс» одержали победу над «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 103:100. Леброн продемонстрировал феноменальную игру, записав на свой счёт трипл-дабл из 22 очков, 11 подборов и 10 передач.