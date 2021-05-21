Чарльз Баркли назвал условие превосходства Леброна над Джорданом в гонке величайших
Поделиться
Член Зала славы НБА, известный в прошлом баскетболист, а ныне обозреватель и эксперт Чарльз Баркли назвал условие, при котором форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс превзойдёт Майкла Джордана в гонке величайших.
«Если Леброн с командой пройдёт «Финикс», затем справится с соперником по второму раунду, пройдет «Юту» или «Клипперс» и выйдет в финал, а там превзойдёт «Бруклин», то нам предстоит серьёзный разговор о том, кто же является величайшим игроком», — приводит слова Баркли Essentially Sports.
В матче «Лейкерс» одержали победу над «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 103:100. Леброн продемонстрировал феноменальную игру, записав на свой счёт трипл-дабл из 22 очков, 11 подборов и 10 передач.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 21 мая 2021
-
18:12
-
17:54
-
16:57
-
15:39
-
14:56
-
13:50
-
13:20
-
13:12
-
12:00
-
11:58
-
10:52
-
09:55
-
07:28
-
06:11
-
00:21
- 20 мая 2021
-
23:58
-
22:23
-
21:59
-
20:59
-
20:57
-
19:31
-
18:46
-
18:08
-
15:59
-
15:29
-
14:51
-
12:48
-
12:38
-
12:08
-
11:31
-
10:37
-
09:25
-
09:13
-
09:00
-
08:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам