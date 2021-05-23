Чарльз Баркли отреагировал на решение НБА по Леброну Джеймсу, нарушившему протоколы лиги

Член Зала славы, а ныне эксперт на телевидении Чарльз Баркли отреагировал на решение НБА по форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, нарушившему протоколы безопасности лиги по коронавирусу.

«Если бы это был никто, они бы отстранили его по протоколам безопасности. Не может быть, чтобы Леброн Джеймс пропустил игру из-за протоколов по коронавирусу. Когда я это прочитал, я просто начал смеяться. Леброн будет играть в воскресенье. Гарантированно», — приводит слова Баркли CBS Sports.

Лига посчитала, что нарушение Леброна не несёт в себе угрозы распространения коронавируса. Он не будет отстранён от матчей плей-офф. 17 мая Джеймс проводил вечеринку по поводу запуска новой текилы. Джеймс лично присутствовал на публичном мероприятии, проходившем за два дня до матча плей-ин с «Голден Стэйт Уорриорз».