«Реал» и «Барселона» узнали соперников по плей-офф чемпионата Испании

Испанская лига ACB проводит последние матчи регулярного чемпионата сезона-2020/2021, по итогам которых определились все пары 1/4 финала плей-офф.



Победитель регулярного чемпионата «Реал» (1) сыграет с «Гран-Канарией» (8), «Валенсия» (4) – с «Басконией» (5), «Барселона» (2) – с «Ховентудом» (7), «Тенерифе» (3) – с «Сан-Пабло Бургос» (6). «Реал» и «Барселона» не смогут встретиться раньше финальной серии.

Напомним, в нынешнем сезоне «Барселона» пробилась в «Финал четырёх» Евролиги, выиграв серию у «Зенита» (3-2). «Реал» не смог попасть в четвёрку сильнейших, проиграв серию против турецкого «Анадолу Эфес» (2-3). Соперником «Барселоны» в полуфинале станет «Милан», в другой паре встретятся ЦСКА — «Анадолу Эфес».