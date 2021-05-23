Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Реал» и «Барселона» узнали соперников по плей-офф чемпионата Испании

«Реал» и «Барселона» узнали соперников по плей-офф чемпионата Испании
Алексей Фалько
Комментарии

Испанская лига ACB проводит последние матчи регулярного чемпионата сезона-2020/2021, по итогам которых определились все пары 1/4 финала плей-офф.

Победитель регулярного чемпионата «Реал» (1) сыграет с «Гран-Канарией» (8), «Валенсия» (4) – с «Басконией» (5), «Барселона» (2) – с «Ховентудом» (7), «Тенерифе» (3) – с «Сан-Пабло Бургос» (6). «Реал» и «Барселона» не смогут встретиться раньше финальной серии.

Напомним, в нынешнем сезоне «Барселона» пробилась в «Финал четырёх» Евролиги, выиграв серию у «Зенита» (3-2). «Реал» не смог попасть в четвёрку сильнейших, проиграв серию против турецкого «Анадолу Эфес» (2-3). Соперником «Барселоны» в полуфинале станет «Милан», в другой паре встретятся ЦСКА — «Анадолу Эфес».

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021