Мэджик Джонсон отреагировал на поражение «Лейкерс» на старте плей-офф НБА

Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился впечталениями от поражения калифорнийцев в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Финиксом».



«Лейкерс» не очень хорошо сыграли в матче плей-ин с «Уорриорз», эта история продолжилась и в матче с «Финиксом». У них сейчас нет сыгранности и ритма в атаке. Дэвин Букер великолепно выглядел в дебютном для себя матче плей-офф, набрав 34 очка в победной встрече. Он получил поддержку от Деандре Эйтона, который переиграл Энтони Дэвиса, записав на свой счет 21 очко и 16 подборов", — написал Джонсон в своём «твиттере».



Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Финикс Санз Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 99:90.



Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который записал в свой актив 34 очка. Деандре Эйтон набрал 21 очко. Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, на счету которого 18 очков и 10 передач. Деннис Шрёдер набрал 14 очков.



Таким образом, «Финикс» повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0.