Группа поддержки зажигала, тренеры эмоционально реагировали. ЦСКА вышел в финал: фото

24 мая ЦСКА у себя дома обыграл «Зенит» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышел в финал. Встреча завершилась со счётом 85:71.

Армейцы одержали победу в серии — 3-1.



Самым результативным в составе победителей стал Дэниел Хэкетт, набравший 20 очков.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом»



«Конечно, поздравляю команду и всех нас с выходом в финал. То, как мы играли с «Зенитом», определённо поможет нам в «Финале четырёх» Евролиги. Поздравляю и «Зенит», это отличная команда, которая подарила нам отличные сражения и показывала отличный баскетбол.



Присутствие Вани Ухова на этой пресс-конференции символично. Он один из наших героев, как личность и, конечно же, как баскетболист. Он очень важный игрок для ЦСКА, он это знает, все мы это знаем. Он силён индивидуально, преодолевает подобные трудности, будучи сосредоточенным и помогающим своим товарищам по команде, отлично защищающимся против Пангоса, Бэроне, всех… Не всегда всё будет получаться. Но Ваня показал отличный характер, в том числе в плей-офф с «Фенером» и в этой серии, поэтому важно сказать это от имени всех. Он оставил в стороне свои трудности и помог команде. Так что поздравляю его и желаю, чтобы он жил долго и хранил о своём друге только прекрасные воспоминания».

В финале турнира армейцы встретятся с УНИКСом, который всухую обыграл «Локомотив-Кубань» в полуфинальной серии (3-0).

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.