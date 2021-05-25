Экпе Юдо высказался о спасительном броске Виктора Хряпы в «Финале четырёх» Евролиги-2016
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Бывший центровой «Фенербахче», баскетболист сборной Нигерии Экпе Юдо поделился воспоминаниями о «Финале четырёх» Евролиги 2016 года, исход которого решил бросок Виктора Хряпы в овертайме.
«Я не связываю результат только с этим броском. В первой четверти мы отставали на 20 очков, а ЦСКА играл на таком высоком уровне, что мы не могли подобраться к ним близко до второй десятиминутки. Бобби Диксон сделал всё, чтобы мы получили возможность вернуться в игру и победить. Но до этого броска были потери в центре. Мы могли выиграть тот эпизод. Так что я не связываю результат матча с этим броском. У нас была возможность, но в итоге победил ЦСКА», — приводит слова Юдо Eurohoops.
Ранее Юдо заявил, что хочет вернуться в Европу для завершения карьеры.
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