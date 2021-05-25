Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экпе Юдо высказался о спасительном броске Виктора Хряпы в «Финале четырёх» Евролиги-2016

Экпе Юдо высказался о спасительном броске Виктора Хряпы в «Финале четырёх» Евролиги-2016
Александр Кожевников
Комментарии

Бывший центровой «Фенербахче», баскетболист сборной Нигерии Экпе Юдо поделился воспоминаниями о «Финале четырёх» Евролиги 2016 года, исход которого решил бросок Виктора Хряпы в овертайме.

«Я не связываю результат только с этим броском. В первой четверти мы отставали на 20 очков, а ЦСКА играл на таком высоком уровне, что мы не могли подобраться к ним близко до второй десятиминутки. Бобби Диксон сделал всё, чтобы мы получили возможность вернуться в игру и победить. Но до этого броска были потери в центре. Мы могли выиграть тот эпизод. Так что я не связываю результат матча с этим броском. У нас была возможность, но в итоге победил ЦСКА», — приводит слова Юдо Eurohoops.

Ранее Юдо заявил, что хочет вернуться в Европу для завершения карьеры.

Новость по теме
Экпе Юдо выразил желание завершить карьеру в клубе Евролиги. Игроком интересовался ЦСКА
Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021