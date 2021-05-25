Экс-игрок «Чикаго» арестован за вооружённое ограбление

Бывший игрок «Чикаго Буллз» Антонио Блейкни был арестован за организацию вооружённого ограбления.
24-летнему Блейкни были предъявлены обвинения по двум пунктам обвинения: вторжение в дом с применением огнестрельного оружия, а также нападение при отягчающих обстоятельствах и крупная кража. На прошлой неделе Блейкни пригласил двух мужчин к себе домой поиграть в карты в среду вечером, а позже позвал вторую группу, чтобы ограбить их, согласно записи об аресте.
Пострадавшие рассказали полиции, что, пока они играли в карты, в дом вошли пятеро мужчин с автоматами и потребовали деньги. Согласно отчёту, одна жертва сказала, что узнала в трёх грабителях друзей экс-игрока «Чикаго», которые были у него дома накануне вечером.
Отметим, что Блейкни был отпущен из тюрьмы.
Блейкни в настоящее время играет за фарм-клуб «Кливленда» — «Кантон Чардж». Ранее он играл за «Чикаго Буллз», а в 2018 году был назван самым ценным игроком Джи-Лиги НБА, играя за «Винди Сити Буллз» — фарм-клуб «Чикаго».
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