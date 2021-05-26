Леброн Джеймс объяснил, почему «Лейкерс» сумели сравнять счёт в серии плей-офф НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победу во втором матче плей-офф НБА с «Финикс Санз» (103:109), отметив наличие у команды чемпионской ДНК.

«Трёхочковый в концовке? Это просто часть тяжёлой работы и самоотдачи. Упорный труд на протяжении всей карьеры. Я много работал, чтобы потом реализовывать важные броски в игре. Отличная передача от Энтони Дэвиса, и я смог забросить мяч.



Мы должны были остановить их и не давать делать подборы в защите — это то, чего мы не сделали в первой игре. Мы хотели бы продолжать играть в отличный баскетбол, проявлять агрессию как в нападении, так и в обороне. Играть в свою игру и делать то, что мы делаем. Речь идёт о чемпионской ДНК, и у нас она есть», — приводит слова Леброна Essentially Sports.