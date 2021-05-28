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Видеообзор матча ЦСКА — «Анадолу Эфес» в «Финале четырёх» Евролиги

Видеообзор матча ЦСКА — «Анадолу Эфес» в «Финале четырёх» Евролиги
Яна Метлёва
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ЦСКА неудачно выступил в «Финале четырёх» Евролиги, который проходит в Кёльне (Германия). В полуфинальном матче подопечные Димитриса Итудиса уступили турецкому клубу «Анадолу Эфес». Встреча завершилась со счётом 86:89.

Видео доступно на официальном YouTube-канале Евролиги.

Увереннее на старте выглядел «Анадолу Эфес» — 25:15 по итогам первой четверти. Во второй и третьей четвертях игра выровнялась, но по ходу встречи отрыв турецкой команды достигал "+21". Последняя десятиминутка прошла практически под диктовку армейцев, однако им не удалось догнать соперника. Реальный шанс вывести ЦСКА вперёд в концовке упустил Уилл Клайберн.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал Клайберн, набравший 26 очков и сделавший семь подборов. У «Эфеса» 25 очков набрал Василие Мицич.

Соперник «Анадолу Эфеса» в борьбе за чемпионство Евролиги-2021 определится в матче «Барселона» (Испания) и «Милан» (Италия).

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