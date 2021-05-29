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Димитрис Итудис: надеюсь, ЦСКА сможет сберечь здоровье и выступить на самом высоком уровне

Димитрис Итудис: надеюсь, ЦСКА сможет сберечь здоровье и выступить на самом высоком уровне
Александр Кожевников
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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча с миланской «Олимпией» за третье место в Евролиге.

«Нужно завершить сезон на высокой ноте, и мы постараемся сделать это через тренировки, размышления, разговоры, собрания. Никто не приезжает сюда [на «Финал четырех»] ради третьего места, все нацеливаются, надеются на финал. Игра за «бронзу» — часть наших обязанностей. Постараемся немного расширить ротацию, поберечь здоровье и задуматься о Лиге ВТБ. Миланцы заслуживают похвалы за прошедший сезон, за все, что они сделали вместе и по отдельности. Многие из соперников внесли вклад в историю ЦСКА. Обе команды будут защищать свою честь, и, надеюсь, мы сможем сберечь здоровье и выступить на самом высоком уровне», — приводит слова Итудиса официальный сайт московской команды.

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