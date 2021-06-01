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Кевин Гарнетт: Кайри Ирвинг совершил непростительный поступок

Кевин Гарнетт: Кайри Ирвинг совершил непростительный поступок
Александр Кожевников
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Чемпион НБА в составе «Бостона», член Зала славы Кевин Гарнетт раскритиковал поведение Кайри Ирвинга в матче плей-офф с «Бостон Селтикс».

«Значит Кайри вытер ноги об эмбелму клуба, а все будут молчать? Никто ничего не скажет по этому поводу? То есть мы все будем вести себя так, будто не видели этого? Что вообще происходит? Это непростительный поступок. Это не круто, на любом уровне. Мы все должны вести себя лучше. Всем приятного дня», — написал Кевин Гарнетт в «инстаграме».

Ирвинг неуважительно отнёсся к эмблеме своего бывшего клуба. После этого болельщик «Селтикс» в майке Кевина Гарнетта бросил в Кайри бутылкой. Мужчина был арестован и пожизненно лишён права посещать матчи на арене «Ти Ди Гарден».

Ирвинг выступал за «Селтикс» с 2017 по 2019 годы. Кайри покинул команду со скандалом. В последнем сезоне в «Бостоне» появлялась информация, что он не ладит с одноклубниками. Перед выездом в Бостон Ирвинг выражал опасения, что болельщики «Селтикс» могут проявить расизм в его отношении.

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