Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига ВТБ разрешила «Химкам» подать заявку на новый сезон позже установленного срока

Единая лига ВТБ разрешила «Химкам» подать заявку на новый сезон позже установленного срока
Алексей Фалько
Комментарии

Руководство Единой лиги ВТБ в порядке исключения решило предоставить «Химкам» возможность подать заявку на участие клуба в следующем сезоне до 3 июня, сообщает «Спорт-Экспресс». Официальный дедлайн на это закончился 31 мая. Свои заявки подали 12 клубов из 13. У подмосковной команды по-прежнему не подтвержден бюджет.

В текущем сезоне «Химки» дошли до четвертьфинала Единой лиги, уступив «Локомотиву-Кубань» (0:2 — в серии). Желто-синие выигрывали турнир в 2011 году, а также четыре раза играли в финале плей-офф (2015, 2017, 2018, 2019).

Ранее генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «Чемпионату» рассказала о текущей ситуации в подмосковном клубе и оценила главные события сезона-2020/2021.

«Заявки на следующий сезон прислали все клубы, кроме «Химок». Это очень грустная новость» «Заявки на следующий сезон прислали все клубы, кроме «Химок». Это очень грустная новость»
Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021