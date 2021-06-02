«Бостон» выбрал двух претендентов на пост нового главного тренера

Претендентами на должность главного тренера «Бостон Селтикс» являются Джейсон Кидд и Ллойд Пирс, сообщает инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс в своём «твиттере».



Джейсон Кидд работает ассистентом главного тренера Фрэнка Вогеля в «Лейкерс». У него есть опыт работы главным тренером в «Милуоки» и «Бруклине».



Ллойд Пирс в настоящий момент находится без работы. 1 марта 2021 года он был уволен с поста главного тренера «Атланты Хоукс», где работал с 2018 года.



Напомним, ранее «Бостон» официально объявил, что Брэд Стивенс покинул пост главного тренера и станет новым президентом по баскетбольным операциям. «Бостон» в сезоне-2020/2021 вылетел в первом раунде плей-офф НБА, уступив в серии «Бруклин Нетс» (1-4).

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