Димитрис Прифтис назвал причины разгромного поражения от ЦСКА в матче финала Лиги ВТБ

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение казанцев во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ. УНИКС на своей площадке уступил ЦСКА со счётом 57:76. Теперь москвичам достаточно одержать одну победу, чтобы завоевать чемпионский титул.
«В первую очередь поздравляю ЦСКА, они хорошо играли, жёстко. Видно, что они набрали отличный ритм. У них был просто невероятный процент попаданий в первой половине. Также очевидно, что у нас есть серьёзная проблема с подборами в защите: мы не взяли слишком много мячей. К тому же, мы совершили слишком много потерь для матчей такого уровня.
Я хочу сказать, что мы должны играть лучше, быть серьёзнее в начале игры. Но я не могу сказать, что ребята не старались. Мы старались, но проблема в том, что мы не набрали хороший ритм. Сейчас нам нужно успокоиться и готовиться к третьей игре», — цитирует Прифтиса пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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