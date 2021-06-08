Инсайдер назвал гарантированный трансфер, который ЦСКА совершит в межсезонье

Авторитетный инсайдер Донатас Урбонас сообщил, что лидер «Жальгириса» Марюс Григонис во время межсезонья перейдёт в ЦСКА. По словам Урбонаса, это завершённая сделка.

Кроме того, по данным инсайдера, защитник Рокас Йокубайтис близок к переходу из «Жальгириса» в «Барселону». Ранее сообщалось об интересе к Йокубайтису со стороны ЦСКА. «Анадолу Эфес», «Маккаби» и «Олимпиакос» претендуют на разыгрывающего «Жальгириса» Томаса Уолкапа. Найджел Хэйс станет свободным агентом и хочет продолжить карьеру в НБА. Стив Вастурия, Патрисио Гарино и Огастин Рубит, как ожидается, покинут «Жальгирис».

Ещё в конце марта портал Basketnews.lt сообщил о переходе Григониса. Тогда утверждалось, что стороны согласовали переход, но официально о нём будет объявлено лишь летом. По данным источника, ЦСКА заплатит за игрока 150 тыс. евро. Зарплата Григониса также значительно увеличится. В Каунасе он заработал около 600 тысяч евро, а в Москве эта отметка превысит 1 миллион евро. Григонис играет в «Жальгирисе» с 2018 года. В завершившемся сезоне Евролиги он в среднем набирал 13,9 очка, 3,2 передачи при точности трёхочковых 47,3%. В октябре он был признан самым ценным игроком месяца в Евролиге.