Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер назвал гарантированный трансфер, который ЦСКА совершит в межсезонье

Инсайдер назвал гарантированный трансфер, который ЦСКА совершит в межсезонье
Антон Мозговой
Комментарии

Авторитетный инсайдер Донатас Урбонас сообщил, что лидер «Жальгириса» Марюс Григонис во время межсезонья перейдёт в ЦСКА. По словам Урбонаса, это завершённая сделка.

Кроме того, по данным инсайдера, защитник Рокас Йокубайтис близок к переходу из «Жальгириса» в «Барселону». Ранее сообщалось об интересе к Йокубайтису со стороны ЦСКА. «Анадолу Эфес», «Маккаби» и «Олимпиакос» претендуют на разыгрывающего «Жальгириса» Томаса Уолкапа. Найджел Хэйс станет свободным агентом и хочет продолжить карьеру в НБА. Стив Вастурия, Патрисио Гарино и Огастин Рубит, как ожидается, покинут «Жальгирис».

Ещё в конце марта портал Basketnews.lt сообщил о переходе Григониса. Тогда утверждалось, что стороны согласовали переход, но официально о нём будет объявлено лишь летом. По данным источника, ЦСКА заплатит за игрока 150 тыс. евро. Зарплата Григониса также значительно увеличится. В Каунасе он заработал около 600 тысяч евро, а в Москве эта отметка превысит 1 миллион евро. Григонис играет в «Жальгирисе» с 2018 года. В завершившемся сезоне Евролиги он в среднем набирал 13,9 очка, 3,2 передачи при точности трёхочковых 47,3%. В октябре он был признан самым ценным игроком месяца в Евролиге.

Новость по теме
ЦСКА договорился о переходе Марюса Григониса. Названа сумма выкупа и зарплата игрока
Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021