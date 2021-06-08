Леброн Джеймс собирается устроить чистку состава «Лейкерс» в межсезонье

Журналист ESPN Стивен Эй Смит утверждает, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс уже начал вести работу над усилением состава на следующий сезон. Леброн после провала в плей-офф НБА намеревается привлечь в команду сильных игроков.

«Леброн уже начал работу. Он будет пытаться привлечь новых игроков. Именно в этом состоит его цель. Он будет звать в Лос-Анджелес сильных баскетболистов», — сказал Смит в эфире подкаста First Take.

«Лейкерс» завершили выступление в плей-офф в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4). 36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде. Джеймс сразу после финальной сирены отправился в раздевалку. Он не участвовал в традиционном для плей-офф рукопожатии с соперниками после завершения серии.

«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.