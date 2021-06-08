Леброн Джеймс: я отомщу в этой жизни или в следующей. Обещаю. Списывайте меня, если хотите

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о неудачном выступлении своей команды в нынешнем сезоне. Чемпионы НБА не смогли преодолеть первый раунд плей-офф. Многие эксперты раскритиковали «Лейкерс» и Леброна.
Джеймс опубликовал в своём «инстаграме» отрывок из фильма «Гладиатор», в котором главный герой обещает отомстить.
«Я отомщу в этой жизни или в следующей. Обещаю. Списывайте меня, если хотите», — написал Леброн.
«Лейкерс» завершили выступление в плей-офф в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4). 36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде. Джеймс сразу после финальной сирены отправился в раздевалку. Он не участвовал в традиционном для плей-офф рукопожатии с соперниками после завершения серии.
«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.
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