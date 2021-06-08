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Найджел Уильямс-Госс в последний момент отказал ЦСКА и выбрал переход в «Реал»

Найджел Уильямс-Госс в последний момент отказал ЦСКА и выбрал переход в «Реал»
Виталий Весёлый
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Защитник «Локомотива-Кубань» Найджел Уильямс-Госс отклонил предложение ЦСКА, так как в следующем сезоне намерен перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает Defensa Central. По сведениям источника, американец больше не хочет выступать в России, а игра за «Реал» — давняя мечта баскетболиста.

Сообщается, что игрок уже достиг соглашения с мадридским клубом: его контракт будет рассчитан на два года и будет официально оформлен по окончании сезона в Испании.

Профессиональную карьеру Найджел Уильямс-Госс начинал в Европе в составе белградского «Партизана», а после защищал цвета пирейского «Олимпиакоса». В «Локомотив-Кубань» перешёл в январе 2021 года, приняв участие в 13 матчах Единой лиги ВТБ, а также в шести встречах Еврокубка.

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