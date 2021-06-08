«Фенербахче» запланировал масштабную чистку состава в межсезонье
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«Фенербахче» планирует начать масштабную перестройку состава сразу по окончании сезона. Об этом сообщает журналист Маттео Андреани на своей странице в «Твиттере».
По его сведениям, турецкий клуб покинут тяжёлый форвард Кайл О'Куинн, плеймейкеры Алек Перес и Бобби Диксон. Расстаться «Фенербахче» может и с разыгрывающим Лоренцо Брауном. Кроме того, клуб не планирует пользоваться опцией команды в контракте с форвардом Джареллом Эдди.
В минувшем розыгрыше Евролиги «Фенербахче» дошёл до четвертьфинала, где в трёх матчах уступил московскому ЦСКА. В финальной серии чемпионата Турции команда проиграла «Анадолу Эфесу».
Ранее сообщалось, что один из лучших игроков подмосковных «Химок» перейдёт в «Фенербахче».
Новость по темеОдин из лучших игроков «Химок» перейдёт в «Фенербахче»
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