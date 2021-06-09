«Валенсия» обыграла «Реал» во втором полуфинальном матче чемпионата Испании

В Валенсии состоялся второй полуфинальный матч плей-офф чемпионата Испании, где одноимённый клуб принимал мадридский «Реал». Встреча завершилась победой хозяев — 85:67.
Первая четверть завершилась со счётом 24:18. К большому перерыву хозяева ещё больше укрепили преимущество, позволив гостям набрать лишь 11 очков, в то время как сами забросили 20. Третья десятиминутка прошла в равной борьбе, но также осталась за «Валенсией» — 20:19. Заключительный отрезок игры тоже лучше провели хозяева площадки — 21:19.
Самым результативным игроком матча стал Луи Лабейри из «Валенсии». Он набрал 18 очков. В составе «Реала» больше всех забил Джейси Кэрролл – на его счету 13 очков.
Чемпионат Испании. Плей-офф. Полуфинал. Второй матч
«Валенсия» — «Реал» — 85:67 (24:18, 20:11, 20:19, 21:19).
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