Определён MVP сезона НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич признан MVP сезона НБА, сообщает официальный сайт лиги.
Йокич получил 91 из 100 голосов за первое место и набрал 971 очко. Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид занял второе место — 586 очков (один голос за первое место и 62 голоса — за второе). Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри занял третье место с пятью голосами за первое место и 453 очками. Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол замыкают топ-5, ещё 10 баскетболистов получили как минимум один голос.
В этом сезоне Йокич набирал в среднем 26,4 очка, 10,8 подбора и 8,3 передачи, приняв участие во всех 72 играх регулярного чемпионата. 41-й пик драфта-2014 Йокич является самым низко задрафтованным игроком в истории, ставшим MVP. Он также первый игрок в истории «Денвера», получивший награду.
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