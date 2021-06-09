«Бруклин» объявил о двух кадровых потерях перед третьим матчем с «Милуоки»

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден и форвард команды Джефф Грин не сыграют в третьем полуфинальном матче Восточной конференции с «Милуоки Бакс» (2-0). Об этом сообщает инсайдер Марк Штайн на своей странице в «Твиттере».



Оба игрока ранее травмировались: Грин во время второго матча серии первого раунда плей-офф с «Бостон Селтикс» получил растяжения подошвенной фасции. Харден повредил правое подколенное сухожилие во время первого матча серии плей-офф с «Милуоки».



При этом главный тренер команды Стив Нэш ожидает, что Грин всё-таки примет участие в серии. Что касается Хардена, то сроки его возвращения на площадку пока остаются неопределёнными.



Третий матч серии «Милуоки Бакс» — «Бруклин Нетс» состоится 11 июня.

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