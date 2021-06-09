Звезда фильмов для взрослых рассказала о свидании с игроком «Бруклина»

Лана Роудс, снимающаяся в фильмах для взрослых, рассказала, что ходила на свидание с игроком «Бруклин Нетс». О каком именно баскетболисте идёт речь, актриса решила не сообщать. Болельщики предположили, что речь идёт о форварде Кевине Дюранте.
Лана сказала, что на свидании присутствовала ещё одна девушка. Баскетболист таким образом хотел обеспечить себе так называемый «запасной вариант».
«Он пригласил на свидание меня, а также ещё одну девушку. И такое со мной случается не в первый раз. Порой они приглашают кого-то ещё и называют это «запасным вариантом».
Но вскоре я просто ушла с ужина. Нет, не из-за этой ситуации — свидание просто было ужасно скучным, а он никак не мог определиться», — приводит слова Роудс Republic World со ссылкой на подкаст Girls 1 Kitchen.
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