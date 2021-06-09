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Названы три суперзвезды, которых клубы НБА больше всего хотят выменять в межсезонье

Названы три суперзвезды, которых клубы НБА больше всего хотят выменять в межсезонье
Виталий Весёлый
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Разыгрывающего «Портленд Трэил Блэйзерс» Дэмиана Лилларда очень хочет заполучить в свои ряды «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Parlons-Basket со ссылкой на журналиста Джона Холлингера. Однако и другие клубы Национальной баскетбольной ассоциации пристально следят за Дэмианом, контракт которого с его нынешней командой будет действовать ещё четыре года.

Сообщается также, что многие клубы проявляют повышенный интерес к защитнику «Вашингтон Уизардс» Брэдли Билу и разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри. Карри, напомним, занял третье в голосовании за звание самого ценного игрока сезона НБА.

Ранее сообщалось, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в следующем сезоне поменяет игровой номер с 23-го на 6-й.

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Леброн Джеймс будет играть под новым номером в следующем сезоне
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