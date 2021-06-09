Названы три суперзвезды, которых клубы НБА больше всего хотят выменять в межсезонье
Поделиться
Разыгрывающего «Портленд Трэил Блэйзерс» Дэмиана Лилларда очень хочет заполучить в свои ряды «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Parlons-Basket со ссылкой на журналиста Джона Холлингера. Однако и другие клубы Национальной баскетбольной ассоциации пристально следят за Дэмианом, контракт которого с его нынешней командой будет действовать ещё четыре года.
Сообщается также, что многие клубы проявляют повышенный интерес к защитнику «Вашингтон Уизардс» Брэдли Билу и разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри. Карри, напомним, занял третье в голосовании за звание самого ценного игрока сезона НБА.
Ранее сообщалось, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в следующем сезоне поменяет игровой номер с 23-го на 6-й.
Новость по темеЛеброн Джеймс будет играть под новым номером в следующем сезоне
Комментарии
Рекомендуем вам
- 9 июня 2021
-
22:44
-
21:55
-
21:51
-
21:38
-
21:15
-
20:12
-
19:41
-
18:07
-
16:42
-
15:50
-
13:41
-
12:52
-
11:29
-
10:52
-
09:41
-
09:34
-
09:25
-
08:45
-
08:27
-
08:03
-
07:15
-
05:27
-
00:58
-
00:03
- 8 июня 2021
-
22:41
-
20:35
-
20:28
-
19:09
-
18:48
-
18:12
-
16:58
-
15:25
-
14:37
-
13:50
-
13:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам