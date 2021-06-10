В «Зените» ответили на вопрос, на сколько процентов изменится состав в межсезонье

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Церковный ответил на вопрос, как будет строиться команда на следующий сезон.

«Команда принесла результат. Мы понимаем, что у этой команды и с этим тренером есть перспективы развития. Мы убедились в течение сезона, что квалификация команды в течение сезона стала выше. Естественно, одна из причин положительного результата — это сыгранная команда. Безусловно, мы сделаем всё, чтобы сохранить лучших и усилить другие позиции.

Насколько сменится состав в процентах? Тут не всё зависит от клуба. У игроков есть агенты, семьи, есть баскетбольный рынок. После этого сезона игроки «Зенита» стали очень привлекательными для других клубов, в том числе и таких, которые могут сделать намного более выгодные предложения, чем можем позволить себе мы. Поэтому здесь комплекс факторов. Мы хотим сохранить большую часть команды. Но насколько это у нас получится? Вот у нас получилось сохранить капитана, и я считаю, что это очень хороший задел на будущее. Он наш ключевой игрок. Давайте чуть-чуть подождём», — приводит слова Церковного «Фонтанка».