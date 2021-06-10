Димитрис Итудис высказался о титуле ЦСКА и будущем разрушении арены клуба

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поздравил команду с победой в Единой лиги ВТБ, а также высказался о будущем разрушении арены клуба.



«Поздравляю команду, игроков, менеджмент, спонсоров, болельщиков. Горд за весь клуб, за то, что мы играли в этом историческом зале. УСК ЦСКА будет разрушен, но остаётся множество эмоций, здесь выступало столько великих игроков, великих тренеров, столько отличных матчей прошло здесь. Считаю, что мне повезло быть в этом великом клубе, стать частью этой истории.



Хочу сказать большое спасибо всем, кто внёс свой вклад в успех этого сезона. Сезон бросил нам много вызовов, но парни в раздевалке сохранили концентрацию, остались единым целым. И, знаете что? Мы – чемпионы! Снова! Мы поняли, в чём проблемы, поняли, что часть проблемы в нас, а значит, в нас и решение. Не забывайте, в очень сильной Лиге ВТБ мы финишировали четвёртыми в «регулярке». Сначала нам пришлось в тяжёлой серии из трёх матчей обыграть «Нижний Новгород», а затем выбить две классные команды без преимущества домашней площадки.



«Зенит» был первым, доминировал в регулярном чемпионате, УНИКС проводил два финала в этом сезоне. Думаю, мы доказали, что за счёт единения мы показали высокое качество. Хочу поблагодарить за отличную работу своих ассистентов. Как вы помните, из-за коронавируса я пропустил старт сезона, и им пришлось готовить команду. Благодарю всех медиков, менеджмент, президента. Сейчас время отпраздновать и сразу задуматься о наступающем дне», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

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