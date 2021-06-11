«Торонто» надолго потерял Паскаля Сиакама

Форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам перенёс операцию на плече, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своём «твиттере». Операция была связана с разрывом суставной губы в левом плече. Ожидается, что Сиакаму потребуется пять месяцев на восстановление и реабилитацию после хирургического вмешательства.



В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Сиакам принял участие в 56 встречах, набирая за матч 21,4 очка, совершая 7,2 подбора и отдавая 4,5 результативной передачи.



«Торонто» по итогам сезона не пробился в плей-офф, заняв 12-е место в Восточной конференции.



Ранее сообщалось, что перед стартом сезона 2020/2021 камерунец нанял несколько персональных тренеров, шеф-повара и диетолога. Это было вызвано тем, что он остался недоволен своим выступлением во время доигровки сезона-2019/2020 в Орландо.

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