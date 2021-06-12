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Эксперт: Леброн Джеймс показал игрокам силу, которой они действительно обладают

Эксперт: Леброн Джеймс показал игрокам силу, которой они действительно обладают
Виталий Весёлый
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Известный обозреватель Крис Бруссард поделился мнением о пользе, которую принёс другим игрокам лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Леброн предоставил многим игрокам возможности для роста. У него хватило наглости заявить, что именно он будет строить свою команду. Не думаю, что Кевину Дюранту пришла бы в голову мысль о переходе в «Голден Стэйт Уорриорз», если бы Леброн не поехал в «Майами». А Энтони Дэвис не пошёл бы в «Лейкерс», «Большой тройки» не было бы в «Бруклине». Леброн показал игрокам свою силу», — приводит слова Бруссарда Parlons Basket.

Ранее сообщалось о причине, по которой Леброн решил сменить игровой номер в следующем сезоне. Джеймс, напомним, поменяет номер с 23-го на 6-й.

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Названа причина, почему Леброн Джеймс решил сменить номер в следующем сезоне
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