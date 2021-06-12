«Лейкерс» могут провести масштабные перемены в составе в межсезонье

Эксперт The Athletic Билл Орам допустил возможные крупномасштабные изменения в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» после неудачного выступления в нынешнем сезоне. По итогам регулярного чемпионата «Лейкерс» занял седьмое место в Западной конференции. В серии плей-офф НБА со счётом 4-2 команда уступила «Финикс Санз» в первом раунде. В сезоне-2019/2020 игроки «Лейкерс» завоевали чемпионский титул.
«Нет сомнений, что сезон для «Лейкерс» закончился бы иначе, если бы с Джеймсом и Дэвисом всё было в порядке. Джеймс наверняка стал бы MVP сезона. Если бы Дэвис не повредил пах в первом раунде против «Санз», «Лейкерс» могли бы выйти в финал Западной конференции и, возможно, даже в финал НБА. По правде говоря, присутствие Джеймса и Дэвиса в любом клубе сделало бы его претендентом на титул. Это должно вселить в Роба Пелинку (генерального менеджера команды. — Прим. «Чемпионата») уверенность, что этим летом всё начнётся заново. Ведь он провёл изменения в составе после титула. О чём же можно говорить после такого разочарования?» — приводит слова Орама Parlons Basket.
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