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Марюс Григонис отреагировал на переход в ЦСКА

Марюс Григонис отреагировал на переход в ЦСКА
Виталий Весёлый
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Новобранец ЦСКА Марюс Григонис прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с клубом.

«По-настоящему рад стать частью ЦСКА. ЦСКА на протяжении многих лет был одной из лучших баскетбольных организаций, выиграл множество титулов, потому для меня как спортсмена это большое достижение. С нетерпением жду возможности встретиться с семьёй ЦСКА и показать, на что я способен», — приводит слова Григониса официальный сайт ЦСКА.

Марюс стал первым новичком красно-синих в межсезонье. Литовец является воспитанником баскетбольной школы «Жальгириса». За три года в клубе из Каунаса Марюс проявил себя в качестве одного из лидеров, приняв участие в 78 матчах Евролиги, выиграв три чемпионата и два Кубка Литвы.

Ранее переход Григониса прокомментировал главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

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