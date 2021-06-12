Марюс Григонис отреагировал на переход в ЦСКА

Новобранец ЦСКА Марюс Григонис прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с клубом.



«По-настоящему рад стать частью ЦСКА. ЦСКА на протяжении многих лет был одной из лучших баскетбольных организаций, выиграл множество титулов, потому для меня как спортсмена это большое достижение. С нетерпением жду возможности встретиться с семьёй ЦСКА и показать, на что я способен», — приводит слова Григониса официальный сайт ЦСКА.



Марюс стал первым новичком красно-синих в межсезонье. Литовец является воспитанником баскетбольной школы «Жальгириса». За три года в клубе из Каунаса Марюс проявил себя в качестве одного из лидеров, приняв участие в 78 матчах Евролиги, выиграв три чемпионата и два Кубка Литвы.



Ранее переход Григониса прокомментировал главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

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