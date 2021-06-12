Защитник «Зенита» может перейти в «Маккаби»
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Защитник «Зенита» Остин Холлинс может продолжить карьеру в «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом сообщает инсайдер Неманья Жорич на своей странице в «Твиттере».
По словам Неманьи, Остин рассматривается израильским клубом как замена Тайлеру Дорси, который в настоящее время изучает возможные варианты в Национальной баскетбольной ассоциации.
«Зенит» в нынешнем сезоне впервые в истории выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Кроме того, питерцы впервые вышли в плей-офф Евролиги, где за выход в «Финал четырёх» они достойно сражались с «Барселоной», но уступили в серии 2-3.
Ранее известный комментатор Владимир Гомельский заявил, что, по его мнению, именно Холлинс является главным кандидатом на уход из «Зенита» в межсезонье.
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