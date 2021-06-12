Джеймс Харден отреагировал на информацию, что заплатил рэперше $ 100 тыс. за свидание

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден отреагировал на появившуюся информацию, согласно которой он якобы отправил рэперше Диамонте Киаве Валентин Харпер, более известной как Saweetie, $ 100 тыс. через приложение Cash App за свидание с ним.
«Как же надоели все, кто пишет эти идиотские истории, прекрасно зная, что я стараюсь не реагировать на подобную чушь. Позвольте мне держаться подальше от всего этого. Полный бред. Я возвращаюсь к реальной жизни.
Люди придумывают ерунду, чтобы как-то заявить о себе. А я остаюсь в стороне от этого. 100 тысяч через Cash App? Идите лесом», — написал Харден в «сториз» своего «инстаграма».
Ранее сообщалось о мнении известного обозревателя Криса Бруссарда о пользе, которую принёс другим игрокам лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
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