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Мэджик Джонсон назвал новую суперзвезду НБА уровня Леброна, Карри и Дюранта

Мэджик Джонсон назвал новую суперзвезду НБА уровня Леброна, Карри и Дюранта
Виталий Весёлый
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Член Зала славы, прославленный экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон назвал игрока, уровень которого, по его мнению, сопоставим с уровнем лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

Таким баскетболистом, как считает Джонсон, является атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл.

«Донован Митчелл — настоящая суперзвезда. Парень набрал 45 очков в первой встрече (в матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс». — Прим. «Чемпионата») и 37 во второй! Мы должны начать больше упоминать его имя в связке с Дюрантом, Леброном и Карри», — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».

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