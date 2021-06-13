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Стефен Карри назвал чемпиона и MVP финала НБА в этом сезоне

Стефен Карри назвал чемпиона и MVP финала НБА в этом сезоне
Виталий Весёлый
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри признался, что продолжает следить за плей-офф НБА, несмотря на то что его команда выбыла из борьбы.

«Я не из тех, кто просто выключается и перестаёт следить за происходящим в плей-офф, потому борьба там уже проходит без меня. Первый матч между «Мемфисом» и «Ютой» получился упорным, и, признаюсь, мне самому хотелось оказаться на паркете. Мне действительно нравится наблюдать за происходящим», — приводит слова Карри San Francisco Chronicle.

Стефен также поделился мнением о чемпионе и MVP финала НБА в нынешнем сезоне.

«Сейчас я фанатею от «Филадельфии Сиксерс», — сказал баскетболист. Вторым финалистом Карри видит «Юту Джаз», а MVP финала — защитника «Сиксерс» Сета Карри.

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