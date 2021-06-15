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Марк Кьюбан отреагировал на информацию о конфликте Дончича с топ-функционером «Далласа»

Марк Кьюбан отреагировал на информацию о конфликте Дончича с топ-функционером «Далласа»
Антон Мозговой
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Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан прокомментировал появившиеся слухи, согласно которым лидер команды Лука Дончич находится в плохих отношениях с директором по количественным исследованиям и развитию Бобом Вулгарисом, который является вторым человеком в клубе. Ранее The Athletic сообщил о конфликте сторон, который якобы может повлиять на будущее Дончича в клубе.

«Абсолютная чушь», — написал Кьюбан в «Твиттере», отреагировав на публикацию.

«Во второй четверти матча с «Голден Стэйт» Дончич допустил потерю. Вулгарис, сидевший с ноутбуком на своём месте возле площадки, сделал руками движение вниз. Дончич воспринял этот жест как призыв успокоиться.

Тогда словенец огрызнулся, сказав: «Чёрт возьми, не указывай мне». Позднее Вулгарис пояснил игроку, что его жест не был направлен к нему. Но эта ситуация лишь ухудшила взаимоотношения звезды и функционера», — говорилось в статье издания.

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