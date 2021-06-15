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Владимир Гомельский высказал мнение о возможном возвращении Милоша Теодосича в ЦСКА

Владимир Гомельский высказал мнение о возможном возвращении Милоша Теодосича в ЦСКА
Антон Мозговой
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Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о возможном возвращении разыгрывающего Милоша Теодосича в ЦСКА. Ранее появилась информация, согласно которой армейцы хотят вернуть игрока, выступающего за «Виртус».

«Я в Теодосиче сомневаюсь. Я уже высказался о том, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Вспоминаю возвращение в ЦСКА Папалукаса», — написал Гомельский на своём сайте.

Теодосич подписал трёхлетний контракт с «Виртусом» в 2019 году, однако в соглашении есть опция расторжения по инициативе игрока. «Виртус» стал чемпионом Италии в прошлом сезоне, но не смог пробиться в Евролигу через Еврокубок. В полуфинале клуб из Болоньи проиграл УНИКСу.

Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 годы, став чемпионом Евролиги в 2016 году. В сезоне-2020/2021 34-летний Теодосич провёл 57 матчей во всех турнирах со средними показателями 14,4 очка и 6,7 передачи за 25,4 минуты на площадке.

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