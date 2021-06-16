Андрей Кириленко отреагировал на нежелание ряда игроков приезжать в сборную России

Глава РФБ Андрей Кириленко отреагировал на нежеланияе ряда игроков участвовать в матчах сборной России на олимпийской квалификации. В частности, ранее баскетболист «Зенита» Андрей Зубков сослался на то, что у него за плечами остался трудный сезон в клубе. Виталий Фридзон и Алексей Швед решили не выступать в отборе на Олимпиаду.
«Во-первых, хотелось бы узнать, какие игроки „не хотят“. Во-вторых, если будут не Панов и Базаревич, а Петров и Сидоров, то все сразу приедут? Всегда были и будут ситуации, когда некоторые игроки по совершенно разнообразным причинам не могут помочь сборной. Это нормальное течение жизни. Президент РФБ Андрей Кириленко тоже может кому-то нравиться, а кому-то не нравится. Все те, кто получил вызов и был готов приехать в сборную, сейчас в составе. Те, кто не смог, не приехали.
Андрей Зубков? Мы все взрослые люди, это абсолютно рабочая ситуация. У человека есть вопросы, которые он должен решить. Сейчас он не готов отдавать себя сборной. Жаль, потому что Андрей хороший игрок и помог бы команде. Но на сегодняшний день у него другие приоритеты», — приводит слова Кириленко «Р-Спорт».
- 16 июня 2021
-
16:06
-
15:46
-
15:37
-
15:01
-
13:39
-
13:32
-
13:27
-
13:23
-
12:51
-
11:43
-
11:18
-
10:47
-
09:49
-
08:55
-
08:52
-
08:02
-
07:40
-
06:22
-
00:54
-
00:38
-
00:19
- 15 июня 2021
-
23:15
-
22:07
-
20:21
-
18:51
-
18:34
-
18:02
-
17:54
-
17:20
-
17:08
-
17:03
-
16:35
-
15:51
-
14:29
-
13:35