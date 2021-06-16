Андрей Кириленко отреагировал на нежелание ряда игроков приезжать в сборную России

Глава РФБ Андрей Кириленко отреагировал на нежеланияе ряда игроков участвовать в матчах сборной России на олимпийской квалификации. В частности, ранее баскетболист «Зенита» Андрей Зубков сослался на то, что у него за плечами остался трудный сезон в клубе. Виталий Фридзон и Алексей Швед решили не выступать в отборе на Олимпиаду.



«Во-первых, хотелось бы узнать, какие игроки „не хотят“. Во-вторых, если будут не Панов и Базаревич, а Петров и Сидоров, то все сразу приедут? Всегда были и будут ситуации, когда некоторые игроки по совершенно разнообразным причинам не могут помочь сборной. Это нормальное течение жизни. Президент РФБ Андрей Кириленко тоже может кому-то нравиться, а кому-то не нравится. Все те, кто получил вызов и был готов приехать в сборную, сейчас в составе. Те, кто не смог, не приехали.



Андрей Зубков? Мы все взрослые люди, это абсолютно рабочая ситуация. У человека есть вопросы, которые он должен решить. Сейчас он не готов отдавать себя сборной. Жаль, потому что Андрей хороший игрок и помог бы команде. Но на сегодняшний день у него другие приоритеты», — приводит слова Кириленко «Р-Спорт».

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