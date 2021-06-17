Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Фенербахче» сделал 6 отчислений и подписал игрока, которого связывали с переходом в ЦСКА

«Фенербахче» сделал 6 отчислений и подписал игрока, которого связывали с переходом в ЦСКА
Виталий Весёлый
Комментарии

Пресс-служба «Фенербахче» сообщила, что клуб расстался с шестью игроками. Речь идёт о Беркае Джандане, Лоренцо Брауне, Кенане Сипахи, Кайле О'Куинне, Алексе Пересе и Джонни Хэмилтоне. Ранее уже говорилось, что команда планирует начать масштабную перестройку состава сразу по окончании сезона.

В то же время турецкий клуб, как сообщил инсайдер Донатас Урбонас в своём официальном «твиттере», согласовал двухлетний контракт с разыгрывающим Пьеррией Хенри, выступавшим в сезоне-2020/2021 за «Басконию». Ранее сообщалось об интересе к Хенри со стороны ЦСКА и «Реала».

В минувшем розыгрыше Евролиги «Фенербахче» дошёл до четвертьфинала, где в трёх матчах уступил московскому ЦСКА. В финальной серии чемпионата Турции команда проиграла «Анадолу Эфесу».

Новость по теме
«Фенербахче» усилился лидером «Химок»
Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021