«Фенербахче» сделал 6 отчислений и подписал игрока, которого связывали с переходом в ЦСКА

Пресс-служба «Фенербахче» сообщила, что клуб расстался с шестью игроками. Речь идёт о Беркае Джандане, Лоренцо Брауне, Кенане Сипахи, Кайле О'Куинне, Алексе Пересе и Джонни Хэмилтоне. Ранее уже говорилось, что команда планирует начать масштабную перестройку состава сразу по окончании сезона.



В то же время турецкий клуб, как сообщил инсайдер Донатас Урбонас в своём официальном «твиттере», согласовал двухлетний контракт с разыгрывающим Пьеррией Хенри, выступавшим в сезоне-2020/2021 за «Басконию». Ранее сообщалось об интересе к Хенри со стороны ЦСКА и «Реала».



В минувшем розыгрыше Евролиги «Фенербахче» дошёл до четвертьфинала, где в трёх матчах уступил московскому ЦСКА. В финальной серии чемпионата Турции команда проиграла «Анадолу Эфесу».

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