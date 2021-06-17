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Лука Дончич отреагировал на информацию о недовольстве последним решением «Далласа»

Лука Дончич отреагировал на информацию о недовольстве последним решением «Далласа»
Алексей Фалько
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Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич сделал заявление после появившейся ранее информации о его недовольстве уходом из организации генерального менеджера Донни Нельсона.

«Немного тяжело всё это воспринял. Мне действительно нравится Донни. Я познакомился с ним, ещё будучи ребенком – Донни был одним из тех, кто выбрал меня на драфте. Сложно было видеть всё это, но не я здесь принимаю решения», – приводит слова Дончича инсайдер Марк Стейн.

Нельсон проработал в «Далласе» 23 года и был главным сторонником обмена Дончича на Трея Янга с «Атланта Хоукс» в день драфта-2018. Ранее сообщалось, что у Луки сложились напряженные отношения с сотрудником фронт-офиса «Маверикс» Бобом Вулгарисом. Не исключено, что Вулгарис покинет «Маверикс» вслед за Нельсоном.

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