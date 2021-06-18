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Гэри Пэйтон отреагировал на высмеивание со стороны Майкла Джордана в «Последнем танце»

Гэри Пэйтон отреагировал на высмеивание со стороны Майкла Джордана в «Последнем танце»
Виталий Весёлый
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Экс-звезда НБА Гэри Пэйтон отреагировал на высмеивание со стороны легендарного Майкла Джордана, которое он себе позволил в документальном сериале «Последний танец».

Когда «Сиэтл Суперсоникс» Пэйтона проигрывал в серии со счётом 3:0 «Чикаго Буллз» в сезоне 1996 года, Гэри однажды заявил, что закрыл Джордана. Это, по словам Пэйтона, помогло «Сиэтлу» добиться побед в четвёртом и пятом матчах. Майкл саркастически высмеял Гэри в сериале.

«Если бы реакция Майкла была иной, я бы просто перестал уважать его. Да, я бы просто вообще больше его не уважал. Я бы даже не смотрел в его сторону. Я с нетерпением ждал возможности играть в защите против него. Он посмеялся. Ну и я бы посмеялся, потому что не думаю, что он мог бы нормально защищаться против меня», — сказал Пэйтон в интервью на канале The Volume в YouTube.

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