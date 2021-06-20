Названа звезда НБА с рухнувшей рыночной ценностью по ходу плей-офф

Обозреватель американского телеканала ESPN Зак Лоу сообщил, как изменилось мнение заинтересованных генеральных менеджеров о разыгрывающем «Филадельфии Сиксерс» Бене Симмонсе по ходу плей-офф-2021.
«У меня есть новости для болельщиков «Филадельфии». Генеральные менеджеры других команд очень внимательно следят за плей-офф. И есть команды, с которыми я общался в течение последних 48 часов. Ранее они проявляли заинтересованность в Симмонсе. Однако сейчас все они заявляют, что их интерес несколько ослаб.
Конечно, фанаты «Сиксерс» будут разочарованы, потому что ещё неделю назад они говорили применительно к Симмонсу о Дэмиане Лилларде, а сейчас говорят о Си Джей Макколлуме. Хотя, думаю, и здесь стоит поразмыслить», – приводит слова Лоу The Sports Rush со ссылкой на подкаст The Low Post.
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