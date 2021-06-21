«Финикс» сделал апдейт по Крису Полу
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Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс сообщил, что у разыгрывающего Криса Пола нет симптомов коронавируса и он может вернуться в состав команды со дня на день.
«Это та ситуация, при которой можно сказать, что Крис может вернуться в состав со дня на день. Это правда, пусть кому-то и мало этого объяснения. Надеемся услышать в один из ближайших дней, что Крис вновь может надеть форму и присоединиться к команде. Но сейчас он не с нами из-за ковидного протокола», — приводит слова Монти Уильямса Yahoo.
Напомним, Пол находится на карантине после положительного теста на коронавирус. Пол должен сдать несколько отрицательных тестов и получить медицинское освидетельствование, прежде чем сможет играть. Крис был вакцинирован.
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