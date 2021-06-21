ЦСКА переподписал второго игрока за день

Форвард Семён Антонов подписал с ЦСКА новый контракт, действующий до лета 2024 года, сообщает клуб на официальном сайте.
«Саймон — наша безмолвная сила. Это баскетболист, который не так хорошо выглядит с точки зрения статистики, но при этом выполняет большую и важную работу как на площадке, так и за ее пределами. Он очень умный игрок, который знает каждую комбинацию не только нашей команды, но и соперников. К тому же Саймон отличный человек и семьянин. Он всегда ставит перед собой конкретные цели и делает все возможное, чтобы их достичь. Мы рады, что Саймон остается с нами на еще один контрактный срок», — заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.
«Люблю читать книги и знаю, что их главной ценностью является ожидание нового, эмоции и ощущения, которые приносит раскрытие сюжета и задумка автора. Однако в жизни и спорте важно знать, что ждёт тебя на новом повороте, каким будет завтрашний день. Поэтому продление отношений с родным клубом воспринимаю как продолжение любимой истории, в которой сочетаются стабильность и уверенность, которые даёт мне клуб, с эмоциями и новизной, которые всем нам приносит любимый баскетбол. Счастлив сохранить право называть себя армейцем, осознаю всю ответственность и приложу все усилия, чтобы новых побед было как можно больше», — сказал Антонов.
Ранее ЦСКА продлил контракт с защитником Иваном Уховым.
- 21 июня 2021
-
14:59
-
14:55
-
14:50
-
13:51
-
12:59
-
12:00
-
11:39
-
10:46
-
10:45
-
09:36
-
09:20
-
09:11
-
08:47
-
08:35
-
08:18
-
08:12
-
05:46
-
00:55
-
00:40
-
00:33
-
00:27
-
00:15
-
00:12
- 20 июня 2021
-
23:35
-
22:34
-
22:23
-
21:12
-
19:25
-
18:41
-
17:20
-
16:15
-
14:45
-
14:17
-
12:45
-
11:57