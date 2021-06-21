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ЦСКА переподписал второго игрока за день

ЦСКА переподписал второго игрока за день
Алексей Фалько
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Форвард Семён Антонов подписал с ЦСКА новый контракт, действующий до лета 2024 года, сообщает клуб на официальном сайте.

«Саймон — наша безмолвная сила. Это баскетболист, который не так хорошо выглядит с точки зрения статистики, но при этом выполняет большую и важную работу как на площадке, так и за ее пределами. Он очень умный игрок, который знает каждую комбинацию не только нашей команды, но и соперников. К тому же Саймон отличный человек и семьянин. Он всегда ставит перед собой конкретные цели и делает все возможное, чтобы их достичь. Мы рады, что Саймон остается с нами на еще один контрактный срок», — заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

«Люблю читать книги и знаю, что их главной ценностью является ожидание нового, эмоции и ощущения, которые приносит раскрытие сюжета и задумка автора. Однако в жизни и спорте важно знать, что ждёт тебя на новом повороте, каким будет завтрашний день. Поэтому продление отношений с родным клубом воспринимаю как продолжение любимой истории, в которой сочетаются стабильность и уверенность, которые даёт мне клуб, с эмоциями и новизной, которые всем нам приносит любимый баскетбол. Счастлив сохранить право называть себя армейцем, осознаю всю ответственность и приложу все усилия, чтобы новых побед было как можно больше», — сказал Антонов.

Ранее ЦСКА продлил контракт с защитником Иваном Уховым.

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