Мэджик Джонсон назвал звезду НБА, которую нужно обменять из нынешнего клуба

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон высказался о разыгрывающем «Филадельфии Сиксерс» Бене Симмонсе. По мнению Джонсона, игроку следует сменить клуб, чтобы обрести уверенность в собственных силах.

«Ему нужен новый старт, что-то новое. Так что, думаю, настало время его обменять. Это будет хорошо как для «Филадельфии», так и для самого Бена. Да и для его уверенности в собственных силах. Кто-то должен дать ему понять, что агрессия делает команду лучше», — приводит слова Джонсона Fadeaway World.



Ранее сообщалось, что Симмонс с большой долей вероятности пропустит Олимпийские игры в Токио (Япония) — австралиец собирается сосредоточиться на развитии собственных навыков, в частности, поработать над качеством броска.