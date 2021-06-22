«Бавария» подпишет покинувшего ЦСКА защитника

Бывший защитник московского ЦСКА Дэрран Хиллиард близок к подписанию контракта с «Баварией». Об этом сообщает Eurohoops, ссылаясь на свои источники.



Напомним, красно-синих Хиллиард покинул в связи с истечением контракта. В цветах ЦСКА Дэрран выступал на протяжении двух последних лет после сезона в «Басконии». За его плечами 105 матчей в составе команды, 71 из которых баскетболист начинал в стартовом составе. Его средние показатели за армейцев – 10,1 очка, 2,3 подбора, 1,3 передачи и 0,6 перехвата за 19,7 минуты.



Ранее сообщалось, что «Бавария» продлила контракт с главным тренером Андреа Тринкьери. Новое соглашение рассчитано до 2023 года. Итальянский специалист возглавил мюнхенский клуб в 2020 году.

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