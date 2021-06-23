Андрей Кириленко назвал недостаток футбольной сборной России после провала на Евро

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал неудачное выступление сборной России по футболу на Евро-2020. 21 июня россияне потерпели второе разгромное поражение на турнире (1:4 в матче с Данией) и заняли последнее место в группе.

«Смотрел чемпионат Европы по футболу. Конечно, расстроились — мы болеем за нашу сборную. Хотели, чтобы было поудачнее. Но это спорт, игра. У нас всё равно слишком высокие ожидания. Я думаю, что чемпионат мира немножко их нам взвинтил. Мы там достаточно успешно выступили. Вся страна ожидала, что как минимум мы из группы должны выйти. На мой взгляд, команды Финляндии и той же Дании примерно нашего уровня. Но в любой отдельный день могут обыграть нас или мы можем у них выиграть. К сожалению, это был не наш день. Это был и не вечер нашей команды. Но я думаю, что все расстроились в любом случае», — приводит слова Кириленко kaskad.TV.



Кириленко также назвал недостаток, который, по его мнению, российским футболистам следует исправить.



«Если посмотреть по игрокам, которые выступают, я считаю, у нас есть небольшое упущение. Все датские игроки выступают в очень крутых клубах. У нас происходит такой момент, мне хотелось бы, чтобы мы исправили: у нас очень домашние игроки. Практически все играют дома. Не знаю, в чём здесь подвох. Наверное, в том, что зарплаты приличные. Если мы посмотрим, то все, кто в какой-то момент уехали, возвращались и были сильными игроками. Начиная с поколения «Спартака», которое я застал. Это Мостовой, Карпин, Онопко. Играли за рубежом и, возвращаясь в сборную, играли успешно. Сейчас этого не хватает. Это нормальная практика», — сказал Кириленко.