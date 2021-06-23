Фаворит на выбор под первым номером драфта пройдёт просмотр только для одной команды

19-летний разыгрывающий Кейд Каннингэм, ставший главным претендентом на выбор под первым пиком драфта, определился с предпочтением. Об этом на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
По сведениям Войнаровски, Каннингэм пройдёт просмотр лишь для одной команды, и ею стал «Детройт Пистонс».
Каннингэм выступал в NCAA за университет Оклахомы. В 27 матчах текущего сезона он записывал себе в актив в среднем за игру 20,1 очка, делал 3,5 передачи и 6,2 подбора. Драфт НБА состоится в ночь на 30 июля.
«Детройт» стал обладателем первого пика драфта НБА 2021 года по результатам лотереи. По итогам регулярного чемпионата команда заняла последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 20 матчей из 72.
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