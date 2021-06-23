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«Реал» согласовал контракт с игроком сборной Франции

«Реал» согласовал контракт с игроком сборной Франции
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«Реал» и тяжёлый форвард АСВЕЛа Гершон Ябуселе договорились о контракте сроком на один год. Об этом сообщает Eurohoops со ссылкой на свои источники.

25-летний Ябуселе два предыдущих сезона провёл в составе АСВЕЛа. В прошлом сезоне в среднем за матч он набирал 11 очков, а также совершал 4,2 подбора и отдавал 1,1 передачи.

Ранее сообщалось, что центровой «Реала», 41-летний Фелипе Рейес, принял решение о завершении карьеры. За «Реал» Фелипе выступал с 2004 года, становившись за это время семь раз чемпионом Испании. В составе сборной Испании Рейес стал чемпионом мира — 2006 и трёхкратным чемпионом Европы (2009, 2011, 2015). Рейес дважды выигрывал серебряные медали (2008, 2012) Олимпийских игр и один раз — бронзовые (2016).

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