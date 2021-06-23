«Реал» согласовал контракт с игроком сборной Франции
Поделиться
«Реал» и тяжёлый форвард АСВЕЛа Гершон Ябуселе договорились о контракте сроком на один год. Об этом сообщает Eurohoops со ссылкой на свои источники.
25-летний Ябуселе два предыдущих сезона провёл в составе АСВЕЛа. В прошлом сезоне в среднем за матч он набирал 11 очков, а также совершал 4,2 подбора и отдавал 1,1 передачи.
Ранее сообщалось, что центровой «Реала», 41-летний Фелипе Рейес, принял решение о завершении карьеры. За «Реал» Фелипе выступал с 2004 года, становившись за это время семь раз чемпионом Испании. В составе сборной Испании Рейес стал чемпионом мира — 2006 и трёхкратным чемпионом Европы (2009, 2011, 2015). Рейес дважды выигрывал серебряные медали (2008, 2012) Олимпийских игр и один раз — бронзовые (2016).
Новость по теме41-летний капитан «Реала» завершил карьеру
Комментарии
Рекомендуем вам
- 23 июня 2021
-
18:12
-
17:41
-
17:09
-
16:05
-
15:33
-
15:23
-
14:43
-
13:40
-
12:57
-
12:01
-
11:38
-
10:27
-
09:33
-
09:12
-
08:52
-
08:25
-
08:19
-
07:50
-
07:46
-
07:26
-
07:13
-
00:20
-
00:01
- 22 июня 2021
-
23:19
-
22:46
-
22:19
-
21:25
-
20:28
-
20:03
-
19:23
-
17:18
-
16:13
-
14:38
-
13:06
-
11:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам