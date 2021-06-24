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Леброн Джеймс: я никогда не думал, что мне придётся выступить с такой речью

Леброн Джеймс: я никогда не думал, что мне придётся выступить с такой речью
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс процитировал в своём «твиттере» трек известного американского рэпера Дрэйка «30 for 30 Freestyle» в качестве ответа всем своим недоброжелателям.

«Я никогда не думал, что мне придётся выступить с такой речью.
Но я не совсем уверен, чего вы ожидали.
Когда высшее руководство собралось вместе и стало коллективом
Устроив заговор, чтобы закончить мой путь и отправить мне послание», — написал в своём «твиттере» Леброн Джеймс.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» закончил выступления в плей-офф НБА уже в первом раунде, проиграв «Финикс Санз».

Ранее Леброн показал последствия изнурительного сезона НБА. «Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.

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